Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митингаРИА Новости вчера в 20:19

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает издание Strana.ua.
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 с места проведения встречи с избирателями видно, как уставший Порошенко, окруженный группой людей, с помощью охраны пытается выбраться из окружения.
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