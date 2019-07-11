Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митингаРИА Новости вчера в 20:19
Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает издание Strana.ua.
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с чего всё началось
На кадрах с места проведения встречи с избирателями видно, как уставший Порошенко, окруженный группой людей, с помощью охраны пытается выбраться из окружения.Российский Диалог01:25
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Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика
Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.
Обновлено в 00:42
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его «дебилом» и хамом
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Названы три признака серьезных проблем с печенью
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Транспорт
В Москве появились новые автоматы по продаже билетов
В Москве на остановках появились новые автоматы по продаже билетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 00:23
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболист заплакал во время матча из-за расистских оскорблений
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Пакистане столкнулись поезда, погибли 11 человек
В результате трагедии погибли 11 человек, 67 получили многочисленные травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 02:07
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19