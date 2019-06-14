В Забайкалье задержали сторонника ИГТАСС вчера в 22:44

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

с чего всё началось

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

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