Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГТАСС вчера в 22:44
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Авто
«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus
В ходе регулярного мониторинга автомобильного рынка России экспертам удалось выяснить, что с прошлого месяца «АвтоВАЗ» поменял опции 2 модификаций LADA Largus.
Обновлено вчера в 04:48
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Обновлено вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок
Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Кино
НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры
Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
Обновлено вчера в 21:26
Гаджеты
Игровую консоль Smach Z показали на E3
Карманную консоль Smach Z на базе Windows 10 привезли на E3.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Сбербанк откажется от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом
С помощью мобильных передатчиков команда под руководством исследователей из Института орнитологии Макса Планка записала одновременно нейронные и акустические сигналы в парах белобровых воробьиных ткачей, поющих в дуэте в естественной среде обитания.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24