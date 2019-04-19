В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС 15:28

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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