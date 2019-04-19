Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС 15:28

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Забайкальском крае более 150 домов пострадали при пожарах

РИА Новости15:44

Более 400 человек подключились к борьбе с природными пожарами в шести районах Забайкалья

Интерфакс11:26

Огонь уничтожил около 30 домов в трёх сёлах в Александро-Заводском районе 19 апреля

Заб.Ру11:07

Пожары в населенных пунктах Забайкалья локализованы

Московский Комсомолец Чита12:48

Несколько жилых домов сгорело в селе Унда Балейского района

ГТРК Чита08:20

Число сгоревших жилых домов в Забайкалье приблизилось к 100

ТАСС15:58

Число пострадавших от пожаров населённых пунктов в Забайкалье возросло до 14

Чита.Ру13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Политика

«Не ставьте на колени Украину». О чем поспорили Порошенко и Зеленский

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты. Наконец они обменялись упреками лицом к лицу.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Спорт

Пресс-атташе ФФККР осудила журналистку за слова о Тутберидзе

Пресс-атташе федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина осудила известную журналистку Елену Вайцеховскую за критику методов работы Этери Тутберидзе.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах

Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Экономика

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено в 15:59
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Космос

Как формировалась Луна

Если о происхождении Луны существует несколько гипотез, то ее поверхность изучена хорошо и позволяет современным ученым достаточно уверенно говорить о том, что происходило с ней после формирования.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Футбол

Эрик Тен Хаг: «Мы не были фаворитами против „Реала“ и „Ювентуса“, но знали, что у нас есть шансы»

Напомним, «Аякс» прошел в плей-офф «Реал» и «Ювентус», а в полуфинале еврокубка встретится с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 16:08
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Музыка

Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет

Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Здоровье

В Волгоградской области совершенствуется нефрологическая помощь

Региональный уронефрологический центр оказывает помощь не только населению Волгоградской области, но и жителям ближайших регионов, работая с огромной нагрузкой.
Обновлено в 09:04
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Космос

В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных

Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
Обновлено в 06:12
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Авто

Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом

Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным

В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное