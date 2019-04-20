Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС вчера в 15:28

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потерпевшими от пожаров в Забайкалье признаны более 340 человек

Газета.Ru03:56

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

Интерфакс01:36

МЧС сообщило о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах Забайкалья

РБК01:31

Более 340 человек признаны потерпевшими от пожаров в Забайкалье

RT на русском03:54

В Забайкалье от пожаров пострадали 15 поселений

ТАСС06:08

Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали почти 300 человек

РИА Новости01:54

Самолёты-амфибии Бе-200 прибыли в Читу на тушение степных пожаров

Чита.Ру01:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Обновлено в 02:42
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В Забайкалье сгорела половина деревни

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

У Венсана Касселя родилась Амазонка

Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 04:14
Политика

В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко

Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Обновлено вчера в 23:31
Энергетика

Добыча углеводородов в Норвегии в марте выросла на 1,1%

Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б / с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Общество

Андрей Воробьев дал старт Общеобластному субботнику

Обновлено в 05:33
Общество

Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Обновлено вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное