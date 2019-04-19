Происшествия
В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человекРИА Новости 15:32
В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пострадавших 17 человек, из них восемь госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Певец Сергей Лазарев в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» назвал своего главного соперника на музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 15:31
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено в 01:45
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Хоккей
Крылов: «Авангард» поддерживает Михеева в стремлении уехать в НХЛ
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможный переезд нападающего Ильи Михеева в НХЛ.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Космос
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Космос
НПО Лавочкина не участвует в проекте Lunar Orbital Gateway
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.
Обновлено в 19:06
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Футбол
Анжи — Ахмат 0:1
Стали известны составы махачкалинского «Анжи» и «Ахмата» на стартовый матч 24-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Культура
В столице пройдет выставка художника Михаила Кулакова
Московский музей современного искусства представит ретроспективную выставку работ художника-абстракциониста Михаила Кулакова.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Игры
Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5
Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец
Обновлено в 02:34