В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поездаРоссийская газета 04:14

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги. Пассажиры за медицинской помощью не обращались, пострадавших нет.

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

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