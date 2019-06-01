Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поездаРоссийская газета 04:14

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги. Пассажиры за медицинской помощью не обращались, пострадавших нет.
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Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье

Интерфакс00:50

В Забайкалье с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда

Говорит Москва00:20
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