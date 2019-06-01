В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поездаРИА Новости 00:31

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел в 05:38 мск, с рельсов сошли четыре вагона поезда №8, направлявшегося из Новосибирска во Владивосток.

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

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