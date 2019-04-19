Происшествия
В Забайкалье сгорела половина деревниМетагазета вчера в 09:23
В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкалью. По предварительным данным пострадавших нет.
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Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах
«Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Морпех США назвал единственный способ победить Россию и Китай
Обновлено 18 апреля в 14:11
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Обновлено в 02:22