Происшествия

В Забайкалье сгорела половина деревниМетагазета вчера в 09:23

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкалью. По предварительным данным пострадавших нет.
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В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:28
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Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
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