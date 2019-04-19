Происшествия

В Забайкалье сгорела половина деревниМетагазета вчера в 09:23

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкалью. По предварительным данным пострадавших нет.
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Более 40 домов в полуразрушенной Усть-Ималке пустовали

Московский Комсомолец Читавчера в 10:00

В Забайкальском крае из-за природных пожаров ввели режим ЧС

РБКвчера в 10:17

В Забайкалье вводят режим ЧС из-за природных пожаров

RT на русскомвчера в 09:38

В забайкальском селе сгорело более 30 домов

РИА Новостивчера в 10:33

В Забайкалье число пострадавших от пожаров городов и сел возросло до 14

ТАССвчера в 13:34

Число пострадавших от пожаров населённых пунктов в Забайкалье возросло до 14

Чита.Рувчера в 13:41

Огонь уничтожил около 30 домов в трёх сёлах в Александро-Заводском районе 19 апреля

Заб.Рувчера в 11:07
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Авто

В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Экономика

Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля

Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль

В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

Обновлено в 02:34
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 04:14
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину

С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

В Москве пройдет акция «Библиосумерки»

В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:45
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию

"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией

Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

Украинский генерал обвинил Россию в готовности начать войну

Украинский Генерал Игорь Романенко 19 апреля в интервью изданию «Апостроф» обвинил Россию в готовности начать войну уже в этом году.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
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