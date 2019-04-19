Происшествия
В Забайкалье сгорела половина деревниМетагазета вчера в 09:23
В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкалью. По предварительным данным пострадавших нет.
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Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Экономика
Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль
В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину
С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Москве пройдет акция «Библиосумерки»
В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:45
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Украинский генерал обвинил Россию в готовности начать войну
Украинский Генерал Игорь Романенко 19 апреля в интервью изданию «Апостроф» обвинил Россию в готовности начать войну уже в этом году.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20