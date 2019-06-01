В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поездаТАСС 00:06

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел в 05:38 мск на станции Куэнга.

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Политика МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Политика Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика В СНБО Украины рассказали об итогах первого заседания обновлённого совета Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о результатах недавнего совещания ведомства.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Общество В России супруги смогут написать совместное завещание Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика Зеленский вновь назначил Кулебу детским омбудсменом Президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Николая Кулебу своим уполномоченным по правам ребенка, указ опубликован на сайте администрации главы государства в субботу.

Футбол В интернете появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле «Симпсонов» В соцсетях появился анонс предстоящего финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в стиле знаменитого мультфильма "Симпсоны".

Общество Определены самые выгодные для проживания города России В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.

Общество В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам В Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Политика Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.

Экономика Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".