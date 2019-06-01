Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поездаТАСС 00:06
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел в 05:38 мск на станции Куэнга.
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