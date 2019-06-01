Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поездаТАСС 00:06

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел в 05:38 мск на станции Куэнга.
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СК проверит обстоятельства ЧП с пассажирским поездом в Забайкалье

Вести.Ru08:59

В Забайкалье возобновил движение поезд, вагоны которого сошли с рельсов

ТАСС08:17

Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье

Интерфакс00:50

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Газета.Ru03:38

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СК начал проверку по факту схода с рельсов вагонов поезда в Забайкалье

RT на русском04:08

В Забайкалье с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда

Говорит Москва00:20
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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