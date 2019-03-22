Общество
В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатораРоссийская газета 06:00
В Забайкальском крае власти помогут решить проблему с жильем многодетной матери, накануне обратившейся за помощью к главе региона. С женщиной, воспитывающей семерых детей, уже встретились министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Забайкалья Александр Осипов, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
20 марта врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери Ольги Серёжиной.Говорит Москва03:19
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Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»
Забайкальский рабочий03:59
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