Происшествия

В Забайкалье ликвидированы все пожары в населённых пунктахГоворит Москва 01:26

За последние сутки из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 14 населённых пунктов.
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Ещё два вертолёта готовы прибыть в Забайкалье на пожары

Заб.Ру07:51

В МЧС сообщили, что в одном из населенных пунктов Забайкалья пока не ликвидировали пожар

ТАСС04:03

Самолёты-амфибии Бе-200 прибыли в Читу на тушение степных пожаров

Чита.Ру01:42

В МЧС сообщили о ликвидации пожаров в населенных пунктах Забайкалья

Известия01:19

МЧС: все пожары в 14 населенных пунктах в Забайкалье ликвидированы

Интерфакс - Россия01:13

Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкалья

RT на русском01:14

Два самолёта-амфибии летят в Забайкалье для тушения пожаров

Московский Комсомолец Читавчера в 19:50
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Политика

Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии

Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Политика

Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака

В Россию с декабря 2018 года были возвращены более 50 российских детей, находившихся на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором

Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Гаджеты

Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3.
Обновлено в 10:29
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Наука

Американские ученые обучили роботов лепке

Исследователи из США сообщили, что им удалось разработать алгоритм моделирования поведения объектов из разных материалов, который позволяет роботам деформировать их в определенную форму.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой в своей адрес

Ранее iReactor сообщал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступила с критикой в адрес телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Смоленские активисты ОНФ призвали власти отремонтировать здание больницы в поселке Верхнеднепровский

Напомним, вопрос ремонта здания и помещений Дорогобужской ЦРБ в поселке Верхнеднепровский был поднят в ноябре прошлого года членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой в ходе круглого стола, на котором присутствовали представители региональных органов исполнительной власти.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП

Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Обновлено в 09:06
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Политика

В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
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