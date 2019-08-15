Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в поле в ПодмосковьеКапитал страны вчера в 02:43
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье.
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