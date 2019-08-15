Происшествия
Самолет А321 аварийно сел в ПодмосковьеРЕН ТВ вчера в 23:40
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Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.
— Евгений Куйвашев, российский политикDaily Storm 02:00
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Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
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Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Футбол
«Рубин» оштрафовали из-за выпуска «КраСавы»
Накануне РФС оштрафовал Рубина на один миллион рублей и Шаронова на 200 тысяч за то, что клуб продолжал систематически демонстрировать исполнение Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено в 07:31
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля
Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Обновлено в 08:35
Футбол
Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова
Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
Обновлено в 06:45
Политика
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК
Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
«Недосып и нервы»: Рина Гришина экстремально похудела
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В аварии на мосту «Саратов-Энгельс» пострадали десять человек
Сегодня утром на мосту "Саратов-Энгельс" произошла авария, в которой пострадали 10 человек.
Обновлено в 02:37
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22