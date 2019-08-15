Происшествия

Самолет А321 аварийно сел в ПодмосковьеРЕН ТВ вчера в 23:40

Пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в Московской области.
Читать в источнике
Комментировать469
Евгений Куйвашев
Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.
— Евгений Куйвашев, российский политикDaily Storm 02:00

Подробнее о событии

Стали известны подробности аварийной посадки лайнера в поле возле Жуковского

Взгляд.ру01:57

Аварийная посадка Airbus A321. Главное

Коммерсантъ02:45

Авиакомпания сообщила об отказе силовых установок севшего в поле лайнера

РБК04:13

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

РИА Новости00:34

Случаи аварийных посадок пассажирских самолетов без человеческих жертв

ТАСС08:14

Число пострадавших при аварийной посадке A321 в Жуковском достигло 23 человек

МР7.ру02:26

Источник сообщил, что А-321 приземлился в поле, а не в аэропорту

Интерфакс00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Появилось видео полета аварийно севшего в поле самолета А321

Обновлено в 03:21
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 07:09
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Обновлено в 05:57
Происшествия

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321

Обновлено в 04:47
Футбол

«Рубин» оштрафовали из-за выпуска «КраСавы»

Накануне РФС оштрафовал Рубина на один миллион рублей и Шаронова на 200 тысяч за то, что клуб продолжал систематически демонстрировать исполнение Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено в 07:31
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Обновлено 13 августа в 19:56
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Космос

«Роскосмос» перенес запуск миссии на Марс из-за аварии на испытаниях

Обновлено в 07:46
Происшествия

Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля

Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Обновлено в 08:35
Футбол

Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова

Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Минприроды проверит наличие свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:13
Политика

Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

«Недосып и нервы»: Рина Гришина экстремально похудела

Обновлено в 05:57
Происшествия

В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома

Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Футбол

Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»

Обновлено в 07:32
Происшествия

Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Музыка

Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

Обновлено в 08:16
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Происшествия

В аварии на мосту «Саратов-Энгельс» пострадали десять человек

Сегодня утром на мосту "Саратов-Энгельс" произошла авария, в которой пострадали 10 человек.
Обновлено в 02:37
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное