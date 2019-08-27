Политика
Первый каналВ Жуковском открывается международный авиасалон МАКС-2019
До пятницы авиасалон принимает иностранных заказчиков, делегации из 40 стран. С пятницы выставка открыта для всех, и, как ожидается, ее посетит полмиллиона человек. Впервые в ней участвует страна-партнер Китай.
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Пять причин посетить Международный авиационно-космический салон в Жуковском
Подмосковье Сегоднявчера в 05:09
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Футбол
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро
Пике занял второе место и выиграл почти 353 тысячи евро. Видаль же получил 135 тысяч евро.
Sports.ru 11:47
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Экономика
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
РБК 08:51
Общество
Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа
Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа.
Вести.Ru 10:20
Интернет
Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей
Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.
РБК 10:42
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости вчера в 09:00
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Культура
В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Культура
Киселев назвал мат «специями» в языке
Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, однако использовать его нужно как «специи» в языке, то есть только в особых случаях.
ФАН 08:59
Политика
Путин оценил стыковку «Союза» с МКС
Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".
Газета.Ru 11:41
Шоу-бизнес
Сестры Михалковы восхитили поклонников новой фотосессией
Сестры Михалковы восхитили поклонников новой фотосессией Дочери Никиты Михалкова приняли участие в фотосъемке для глянца.
Экспресс газета 02:00
Происшествия
Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД
Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
Известия 10:25
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Армия и оружие
Главный храм Минобороны украсят флагами
По словам генерала, многое из увиденного будет использовано в интерьерах главного храма Вооруженных сил.
Московский Комсомолец 12:07
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40