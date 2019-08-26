Политика
ТАССВ Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?
Накануне.Ru24 августа в 03:25
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