Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Выставку также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Пять человек погибли из-за вспыхнувшего грузовика в Китае Пять человек скончались от смертельных ожогов после воспламенения грузовика в туннеле на трассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Энергетика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Пожар не повредил памятники Рождественского монастыря в Москве Памятники культуры не пострадали во время пожара в Рождественском монастыре, который произошел накануне вечером.

Технологии Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.

Футбол Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата» Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Происшествия Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала, как загорает топлес На своей страничке в Instagram 65-летняя певица опубликовала фото, на котором показала, как загорает на пляже топлес.У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде.

Политика Трамп считает Обаму виновным в присоединении Крыма к РФ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд ТРАМП заявил, что его предшественник Барак ОБАМА был способен не допустить присоединения Крыма к России, но не справился с этой задачей.

Авто Subaru обновила седан и хэтчбек Subaru Impreza Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Происшествия Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Авто Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.