Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадкеРИА Новости 02:24

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Самолет МЧС экстренно приземлился в Жуковском

Подмосковье Сегодня04:03

В Жуковском приземлился Ил-76 со сработавшим датчиком неисправности

РБК04:38

У самолета, вылетевшего из Жуковского в Иркутск, отказала гидросистема

РЕН ТВ01:27

Ил‑76 совершил экстренную посадку в «Жуковском»

РИАМО03:34

Ил-76 готовится к экстренной посадке в «Жуковском»

ФАН02:19

Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности благополучно приземлился в Жуковском

ТАСС03:16

В «Жуковском» экстренно сел транспортный Ил-76

РИА Новости03:44
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Политика

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Политика

Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии

Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Наука

Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга

На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено в 05:32
Авто

В Украине отложили запрет на покупку российских авто

Вчера украинский Кабмин отложил запрет на поставку легковых автомобилей из России до начала 2020 года.
Обновлено в 04:16
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Наука

Самки орангутанов позвали детей в дорогу громким почесыванием

Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Наука

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов

DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
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