Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадкеРИА Новости 02:24
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу фигурантов дела МН17
Российское посольство в Нидерландах не получало запроса от властей этой страны на выдачу подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing МН17.
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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
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Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
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Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Политика
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства будет говорить с коллегой из России Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
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Армия и оружие
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
Обновлено в 04:17
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Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram
Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Политика
На Украине вступил в силу закон о языке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Общество
Зауральцы увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Наука
Илон Маск обнародовал планы Neuralink о «чтении мозгов»
В конечном итоге планируется начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами или компьютерами.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400
Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом
Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
В Калининградской области достроили новый военный аэродром
Строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота завершено в Калининградской области.
Обновлено в 04:55
Космос
Сегодня завершается эксперимент по имитации полёта на Луну SIRIUS-19
Как передает ИФ, гендерно смешанный экипаж сегодня покинет замкнутое пространство.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года
За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд «Эмми»
Среди мини-сериалов предсказуемо лидирует самое высоко оцененное зрителями шоу в истории ТВ "Чернобыль", от все того же HBO и Sky - девятнадцать номинаций.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за Перейро
По информации издания, клуб из Эйндховена может запросить у «Спартака» от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 01:10