Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадкеРИА Новости 02:24

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Самолет МЧС экстренно приземлился в Жуковском

Подмосковье Сегодня04:03

Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности благополучно приземлился в Жуковском

ТАСС03:16

В «Жуковском» экстренно сел транспортный Ил-76

РИА Новости03:44

Ил‑76 совершил экстренную посадку в «Жуковском»

РИАМО03:34

Ил-76 готовится к экстренной посадке в «Жуковском»

ФАН02:19

В Жуковском приземлился Ил-76 со сработавшим датчиком неисправности

РБК04:38

У самолета, вылетевшего из Жуковского в Иркутск, отказала гидросистема

РЕН ТВ01:27
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика

Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу фигурантов дела МН17

Российское посольство в Нидерландах не получало запроса от властей этой страны на выдачу подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 04:27
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Авто

Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства будет говорить с коллегой из России Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
Обновлено в 04:17
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»

В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram

Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Политика

На Украине вступил в силу закон о языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Общество

Зауральцы увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Наука

Илон Маск обнародовал планы Neuralink о «чтении мозгов»

В конечном итоге планируется начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами или компьютерами.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400

Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом

Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

В Калининградской области достроили новый военный аэродром

Строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота завершено в Калининградской области.
Обновлено в 04:55
Космос

Сегодня завершается эксперимент по имитации полёта на Луну SIRIUS-19

Как передает ИФ, гендерно смешанный экипаж сегодня покинет замкнутое пространство.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд «Эмми»

Среди мини-сериалов предсказуемо лидирует самое высоко оцененное зрителями шоу в истории ТВ "Чернобыль", от все того же HBO и Sky - девятнадцать номинаций.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
ЖКХ

В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора

В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Футбол

ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за Перейро

По информации издания, клуб из Эйндховена может запросить у «Спартака» от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 01:10
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