Авто

В Женеве презентовали российские автомобили AurusИзвестия 14:07

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские автомобили Aurus представили на Женевском автосалоне

RT на русском14:29

Российский бренд Aurus представили на международном автосалоне в Женеве

ТАСС09:55

«Бэнтли» обогнал «Ламборгини»

Российская газета15:06

В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин

Motor11:30

«Русское золото». Седан Aurus Senat показали в Женеве

Life.ru10:48

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

РИА Новости13:48

Европейская премьера Aurus состоится на Женевском автосалоне

ПРАЙМвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Происшествия

Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Футбол

Реал — Аякс 0:2 (Перерыв)

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:13
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

США захотели усилиться в Европе для противостояния России

Слова Скапаротти были ответом на вопрос сенатора о готовности войск НАТО к защите от российской агрессии в Европе.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Технологии

Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

Обновлено в 09:43
Политика

США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Футбол

СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»

Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.
Обновлено в 15:27
Авто

Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Общество

Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Экономика

Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России

Все счета венесуэльский компаний, открытых в России, будут переведены в принадлежащий государственному «Рособоронэкспорту» банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 15:48
Происшествия

На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек

Обновлено в 12:24
Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе».
Обновлено в 13:49
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено в 13:37
Экономика

Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes

Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Обновлено в 08:10
Футбол

Врачей «Зенита» допустят к Кокорину

Обновлено в 12:42
Политика

Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено в 12:17
Экономика

ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии

Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС).
Обновлено в 12:40
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток

Обновлено в 15:10
Хоккей

Сборная России по хоккею победила США на Универсиаде

Обновлено в 09:54
Происшествия

Жительнице Тюмени продали в «Пятерочке» камни вместо сахара

Обновлено в 14:53
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардершу

Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное