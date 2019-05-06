Происшествия

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человекРоссийская газета 02:04

Эвакуированы более 50 человек, - уточнили в ведомстве. При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
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После пожара в многоэтажке на Ставрополье возбудили уголовное дело

ТАСС03:43

Пожар в многоэтажке ставропольского Железноводска полностью потушен

Интерфакс01:49

В Железноводске ликвидировали пожар в девятиэтажке

РИА Новости01:44

Пожар в многоэтажке Железноводска, есть пострадавшие

ГТРК Ставрополье01:54

В Железноводске следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме

Сайт Ставрополя 1777.ru02:41

Губернатор Владимиров: жильцы пострадавшего дома в Железноводске находятся в безопасности

Победа 2603:38

СКР возбудил уголовное дело после пожара в Железноводске

Своё ТВ03:29
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Происшествия

Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки

Обновлено вчера в 12:09
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:43
Здоровье

Энцефалитный клещ укусил амурчанина

Обновлено в 01:15
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Гаджеты

Скачка производительности не будет: появилась информация о видеокартах AMD Navi

Второй немаловажный аспект заключается в том, что поколение Navi всё ещё будет основано на архитектуре GCN, как и все видеокарты AMD, начиная с линейки Radeon HD 7000.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Авто

LADA Vesta получит обновленный «робот» АМТ 2.0 — правда или вымысел?

Как известно, в России есть неофициальные сервисы, где «робот» с прошивкой АМТ 2.0 ставят на автомобили LADA Vesta и LADA XRay с 1,6-литровыми двигателями.
Обновлено в 03:29
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту

Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика

Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США

«Россия и Китай готовятся к какой-то финальной игре, а их стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше золота», – говорится в статье.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне

На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
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