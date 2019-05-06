Происшествия
В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человекРоссийская газета 02:04
Эвакуированы более 50 человек, - уточнили в ведомстве. При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
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В Железноводске следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме
Сайт Ставрополя 1777.ru02:41
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Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Обновлено вчера в 12:09
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Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
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Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
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Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
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Происшествия
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Происшествия
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Здоровье
Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона
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Здоровье
Энцефалитный клещ укусил амурчанина
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Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
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Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
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НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты
Скачка производительности не будет: появилась информация о видеокартах AMD Navi
Второй немаловажный аспект заключается в том, что поколение Navi всё ещё будет основано на архитектуре GCN, как и все видеокарты AMD, начиная с линейки Radeon HD 7000.
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Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Авто
LADA Vesta получит обновленный «робот» АМТ 2.0 — правда или вымысел?
Как известно, в России есть неофициальные сервисы, где «робот» с прошивкой АМТ 2.0 ставят на автомобили LADA Vesta и LADA XRay с 1,6-литровыми двигателями.
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Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
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Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту
Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.
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Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США
«Россия и Китай готовятся к какой-то финальной игре, а их стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше золота», – говорится в статье.
Обновлено в 01:35
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Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне
На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
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На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара
Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
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