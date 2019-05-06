В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человекРоссийская газета 02:04

Эвакуированы более 50 человек, - уточнили в ведомстве. При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

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Происшествия Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Происшествия Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.

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Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

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