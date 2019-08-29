Политика

ИзвестияИзвестияВ Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией

В парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призывают Тбилиси отказаться от провокаций. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на законодательный орган региона.
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Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние

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REGNUMвчера в 12:51

В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией

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КГБ Южной Осетии: ажиотаж на границе вызван «выходками грузинской стороны»

Sputnik Южная Осетиявчера в 13:19

Пограничники Южной Осетии провели рейд рядом с грузинским блокпостом

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Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом

РИА Новостивчера в 09:39
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Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
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Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Наука

Ученые обнаружили ДНК древнейшего паразита

Яйца паразитические червей Toxascaris leonina обнаружены в окаменелом помете представителя семейства кошачьих в пещере на юге Аргентины, 29 августа сообщает журнал Parasitology Издание сообщает, что группа ученых под руководством Ромины Петрайт (Romina S. Petrigh) из Научно-технологического центра в Мар-дель-Плата (Аргентина) смогла выделить ДНК древнейшего паразита из копролитов пумы.
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Происшествия

В Кузбассе нашли заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

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«Евровидение-2020» примет Роттердам

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Россия и Украина начали обмен пленными

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При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

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Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым

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Стали известны имена победителей сахалинского фестиваля «Край света»

Имя главного победителя прозвучало со сцены Чехов-центра под бурные овации зрителей. Им стал фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
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Найдены следы первых поселенцев Северной Америки

Шестнадцать тысяч лет назад ледяной «коридор» между двумя крупными ледниками не был еще сформирован.
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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
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Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.
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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД

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Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
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Трамп заморозил военную помощь Украине

По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.
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В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
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Правительство Великобритании выделит 3 миллиона фунтов стерлингов с целью оказания помощи в оформлении документов тем, кто проживает в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства.
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Лукашенко из солидарности с Путиным отказался ехать в Польшу

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Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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