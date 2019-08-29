Политика
ИзвестияВ Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
В парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призывают Тбилиси отказаться от провокаций. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на законодательный орган региона.
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Грузия не повторит войну 08.08.08 — депутат Госдумы о провокации на границе
Евразия Dailyвчера в 06:22
КГБ Южной Осетии: ажиотаж на границе вызван «выходками грузинской стороны»
Sputnik Южная Осетиявчера в 13:19
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Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Известия 07:56
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы
В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».
Известия 08:12
Армия и оружие
Польша определила места дислокации новых американских подразделений
Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.
Интерфакс 08:12
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Наука
Ученые обнаружили ДНК древнейшего паразита
Яйца паразитические червей Toxascaris leonina обнаружены в окаменелом помете представителя семейства кошачьих в пещере на юге Аргентины, 29 августа сообщает журнал Parasitology Издание сообщает, что группа ученых под руководством Ромины Петрайт (Romina S. Petrigh) из Научно-технологического центра в Мар-дель-Плата (Аргентина) смогла выделить ДНК древнейшего паразита из копролитов пумы.
Красная весна вчера в 15:18
Экономика
ЦБ назначил третьего финомбудсмена
Совет директоров ЦБ решил назначить Евгения Писаревского, который сейчас занимает должность первого зампреда Фонда социального страхования, финомбудсменом в сфере финансовых услуг, сообщил регулятор.
ТАСС 08:08
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Происшествия
При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района.
RT на русском 08:32
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Кино
Стали известны имена победителей сахалинского фестиваля «Край света»
Имя главного победителя прозвучало со сцены Чехов-центра под бурные овации зрителей. Им стал фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
РИА Сахалин-Курилы 07:30
Наука
Найдены следы первых поселенцев Северной Америки
Шестнадцать тысяч лет назад ледяной «коридор» между двумя крупными ледниками не был еще сформирован.
МИР 24 01:53
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Здоровье
Современная детская поликлиника откроется в Липецкой области
Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.
РИА Новости 06:10
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД
Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Политика
Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Политика
Трамп заморозил военную помощь Украине
По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.
ИА REX вчера в 12:45
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Британия выделит 3 млн фунтов для помощи британцам в ЕС после Brexit
Правительство Великобритании выделит 3 миллиона фунтов стерлингов с целью оказания помощи в оформлении документов тем, кто проживает в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства.
iReactor 04:28
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Лукашенко из солидарности с Путиным отказался ехать в Польшу
Политика Сегодня 28 августа в 14:15
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54