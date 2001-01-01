Экономика

В Южной Осетии развивается малый и средний бизнесREGNUM вчера в 14:38

В первом полугодии 2019 года в республике действовало 1714 субъектов малого и среднего бизнеса, что больше на 44 субъекта, чем в последнем полугодии 2018 года. Мамитов указал, что положительная динамика в показателях малого и среднего бизнеса наблюдается последние несколько лет.
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В Южной Осетии развивается малый и средний бизнес

REGNUMвчера в 14:38
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