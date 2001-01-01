Экономика
В Южной Осетии развивается малый и средний бизнесREGNUM вчера в 14:38
В первом полугодии 2019 года в республике действовало 1714 субъектов малого и среднего бизнеса, что больше на 44 субъекта, чем в последнем полугодии 2018 года. Мамитов указал, что положительная динамика в показателях малого и среднего бизнеса наблюдается последние несколько лет.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
Армия и оружие
Военные Израиля вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Ранее сообщалось, что военнослужащие израильской армии застрелили четырёх вооружённых палестинцев в ходе конфликта, произошедшего при попытке последних пересечь границу сектора Газа.
Обновлено в 01:06
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В столичном районе Люблино возле торгового центра «Москва» произошла массовая драка
На дороге около места происшествия образовалась пробка, - сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:31
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»
По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты
LG создаёт смартфон двойного складывания Z-Fold
Речь, как сообщает ресурс LetsGoDigital, идёт об аппарате двойного складывания Z-Fold.
Обновлено в 02:00
Религия
Мусульмане Петербурга начали отмечать Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, исповедующие ислам жители Петербурга встречают одно из главных событий года - праздник Курбан-байрам.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Бурятии
В Бурятии три человека погибли в результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля.
Обновлено в 02:00
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК «Салют» в колонии
В Белгородской области состоялся матч между командой ИС-4 «Золотой лев» и местным профессиональным футбольным клубом «Салют», выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов
Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — сказано в обращении.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII
Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко не может ходить из-за болезни ног
Примерно два года назад распалась семья певица Данко, который вместе с женой Наталией Устюменко воспитывал двух дочерей.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Пилоты «Авиамикса» под Рязанью продемонстрировали мощь
На полигоне «Дубровичи» под Рязанью 10 августа в пятый раз показали тактический эпизод «Авиамикс».
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
Обновлено в 03:06
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Политика
Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным
Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52