Экономика

В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитовREGNUM 06:28

Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов. Уже выявлены факты несвоевременного и нецелевого освоения выданных предпринимателям льготных кредитов. Об этом сообщает 9 августа информагентство «Рес».
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В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов

REGNUM06:28
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