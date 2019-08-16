Северная Корея запустила две неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Запуск осуществлялся из района Тхончхон на востоке страны.

Южная Корея сообщила о шестом запуске двух ракет из КНДР за месяц

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