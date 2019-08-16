Армия и оружие
Южная Корея сообщила о шестом запуске двух ракет из КНДР за месяцРБК вчера в 21:30
Северная Корея запустила две неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Запуск осуществлялся из района Тхончхон на востоке страны.
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Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Скитавшегося по омской тайге мальчика переводят из реанимации
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Audi E-Tron стал самым безопасным электромобилем
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Обновлено вчера в 08:39
Теннис
Рублев сенсационно обыграл Федерера и вышел на Медведева в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил назначить штраф от 30 до 50 тыс. рублей владельцам опасных собак, выгуливающих их без намордника и поводка.
Обновлено в 00:38
Киберспорт
OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019
OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019. В первом матче OG разгромила EG со счетом 31:12.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено вчера в 19:24
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
В бухтах Приморья от тайфуна укрываются сотни иностранных шхун
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Правительство Украины потребовало взыскать с «Укрнафты» более $59 млн
Представители правительства Украины подали в Хозяйственный суд Киева иск, в котором потребовали взыскать с компании «Укрнафта» более $59 млн, сообщил 15 августа ресурс Enkorr.com.ua со ссылкой на сайт суда.
Обновлено в 00:42
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась кадрами встречи с мужем на Мальдивах
Переждать холодное лето в Москве экс-ведущая «Ревизорро» отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 00:48