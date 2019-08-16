Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядовRT на русском вчера в 20:03
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Запуск снарядов был произведён с востока страны из района провинции Канвун, сообщает агентство Рёнхап. Детали произошедшего пока неизвестны.
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с чего всё началось
КНДР произвела новый запуск неопознанных снарядов, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.Известиявчера в 20:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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