с чего всё началось

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Запуск снарядов был произведён с востока страны из района провинции Канвун, сообщает агентство Рёнхап. Детали произошедшего пока неизвестны.

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

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