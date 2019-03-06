В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному срокуLenta.ru вчера в 22:52

Южнокорейский суд приговорил в среду пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

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Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий». Об этом в среду, 6 марта, сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков, передает ТАСС.

В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку

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