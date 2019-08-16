Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядовRT на русском 01:23

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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с чего всё началось
«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», - говорится в сообщении агентства Yonhap
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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