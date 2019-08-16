с чего всё началось

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Политика Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Политика Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований 12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

Экономика ЕЦБ готовит новые меры стимулирования экономики 15 августа 2019 года член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Олли Рен сообщил о разработке новых мер, о которых объявят в сентябре текущего года.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Гаджеты Раскрыта дата презентации новых iPhone 11 Презентация новых смартфонов Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — запланирована на 10 сентября, сообщает ресурс iHelp BR.

Политика ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".

Политика Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.

Общество Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Интернет Google начала «убивать» протокол FTP Chrome останется без FTP, и пользователи будут вынуждены работать со сторонними приложениями Из второго фактора следует нежелание Google реализовывать в Chrome и Chromium поддержку более современного протокола – FTPS (FPS over SSL, по аналогии с HTTPS), дополненного поддержкой шифрования трафика.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика В Минприроды рассказали о готовности Китая к диалогу по лесам Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.

Футбол Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.

Происшествия Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.