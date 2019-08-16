с чего всё началось

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

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