Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядовRT на русском 01:23
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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с чего всё началось
«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», - говорится в сообщении агентства Yonhap.ТК Звездавчера в 20:00
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