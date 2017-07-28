Армия и оружие
В Южной Корее оценили ракетные запуски КНДРРоссийская газета 06:05
Ракеты проследовали в северо-восточном направлении, поднялись на высоту до 30 км и в итоге упали в воды Восточного (Японского) моря, пролетев 250 км. В предварительном порядке южнокорейские военные пришли к выводу, что имел место "запуск баллистических ракет малой дальности, схожих с теми, которые были запущены шесть дней назад".
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