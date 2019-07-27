Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубеРБК 00:21

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей.
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