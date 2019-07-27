В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей.

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

Общество Изменена ответственность за нарушение ПДД крупногабаритным транспортом Правительство РФ одобрило изменения ответственности за нарушение правил дорожного движения для крупногабаритного транспорта.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.

Общество Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Происшествия Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.

Экономика «Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.

Политика Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.

Политика Телеведущий Соловьев призвал к «жесткому подавлению» оппозиции в России Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попытку оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг.

Футбол Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Футбол Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Общество Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.

Армия и оружие WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как 5-летняя дочь делает ему массаж спины Максим Галкин показал, как 5-летняя дочь делает ему массаж спины Стоит отметить, что несколькими часами ранее Максим Галкин показал, как проводит время в компании своей супруги Аллы Пугачевой.

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом» Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.