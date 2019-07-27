Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубеРБК 00:21
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей.
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Общество
Изменена ответственность за нарушение ПДД крупногабаритным транспортом
Правительство РФ одобрило изменения ответственности за нарушение правил дорожного движения для крупногабаритного транспорта.
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Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
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Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
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Происшествия
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Политика
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Экономика
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Телеведущий Соловьев призвал к «жесткому подавлению» оппозиции в России
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Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
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Футбол
Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.
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Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
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Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
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Обновлено вчера в 16:21
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WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
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Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено 25 июля в 16:42
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
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Обновлено вчера в 22:38
Общество
Исследователи выяснили, что люди неправильно едят яблоки
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Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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Армия и оружие
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Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
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Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
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Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
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