Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер. Эвакуация начнется в полдень (19.00 мск) понедельника. По данным Ассошиэйтед Пресс, она коснется 830 тысяч человек.
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Власти Южной Каролины вслед за Флоридой объявили об эвакуации в связи с ураганом «Дориан»

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В Южной Каролине объявлена обязательная эвакуация на побережье в связи с ураганом

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
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