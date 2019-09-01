Общество
РИА НовостиВ Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер. Эвакуация начнется в полдень (19.00 мск) понедельника. По данным Ассошиэйтед Пресс, она коснется 830 тысяч человек.
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В Южной Каролине объявлена эвакуация жителей побережья из-за урагана «Дориан»
Московский Комсомолец19:38
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика
Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
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Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° 16:30
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
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Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
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Франсон: Максим Чудинов победит Здено Хару в конкурсе на силу броска
Второй гол Чудинов забил броском из своей зоны. Ранее Хара побеждал в НХЛ в конкурсе на силу броска.
РИА Новости 12:24
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Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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Большая перемена. По следам фильмов о школе, снятых в Москве
"Большая перемена" (1973), режиссер Алексей Коренев Четырехсерийный телефильм об учителе вечерней школы Несторе Петровиче и "удивительном, прекрасном и сумасшедшем" 9 "А" классе школы рабочей молодежи покорил миллионы зрителей сразу после первого показа в апреле 1973 года.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 06:10
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Космос
Третий за месяц спутник «Глонасс-М» временно вывели из эксплуатации
РБК 30 августа в 09:47
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Высчитанная порталом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 13:04
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:59
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
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Хоакин Феникс раскрыл секрет «болезненного» смеха Джокера
Хоакин Феникс в интервью журналистам рассказал о том, почему смех его Джокера вышел таким «болезненным».
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В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына
Сегодня, 31 августа стало известно, что мать призналась в убийстве ребёнка: она его задушила, положила тело в кусты крапивы рядом с домом и пошла спать, сообщает "Комсомольская правда".
ТВ Центр вчера в 03:18
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
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Известный каннибал стал поваром
Фишер, который во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур.
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Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
RT на русском вчера в 15:17
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Армия и оружие
Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США.
Газета.Ru 18:11
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ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 30 августа в 10:18
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07