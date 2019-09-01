Общество

ТАССТАССВ Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщило агентство Associated Press. По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Власти Южной Каролины вслед за Флоридой объявили об эвакуации в связи с ураганом «Дориан»

Эхо Москвы22:03

В штате Джорджия объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

RT на русском22:55

Губернатор Джорджии призвал эвакуироваться жителей из-за урагана «Дориан»

Московский Комсомолец23:01

В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

ТАСС22:53

Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан»

РИА Новости22:36

Губернатор Джорджии объявил об эвакуации в связи с приближением «Дориана»

Вести.Ru23:05

В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Аргументы и Факты19:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане

Общественное телевидение России 21:31
Политика

Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Lenta.ru 15:17
Авто

Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid

Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.
ГЛАС.RU вчера в 15:35
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Политика

Российско-японские учения пройдут на Сахалине

РИА Новости 21:19
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Общество

Перечислены изменения в жизни россиян с сентября

Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Происшествия

В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына

28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия

В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика

Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный

Известия 21:54
Происшествия

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

ТАСС 16:52
Технологии

На предприятии в Петрозаводске появилось уникальное оборудование

Все контролеры отдела главного метролога прошли курсы по настройке и калибровке нового средства измерений, а также по его применению.
Санкт-Петербургские ведомости 21:00
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Энергетика

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 19:23
Экономика

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Политика

Зеленский заявил, что готовится его личная встреча с Путиным

В интервью каналу «1+1» Зеленский рассказал о том, что второй разговор по телефону с президентом России состоялся после того, как на Донбассе погибли украинские военнослужащие.
Военное обозрение вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз

Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 13:13
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика

В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Происшествия

Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни

Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Экономика

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Политика

Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки

Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте.
Газета.Ru 22:26
Общество

SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс

Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Политика

Бюст Путина установили на острове Ольхон

Иркутск Сегодня 05:21
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное