Общество
ТАССВ Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщило агентство Associated Press. По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника.
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Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
Общественное телевидение России 21:31
Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Авто
Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid
Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.
ГЛАС.RU вчера в 15:35
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Политика
Российско-японские учения пройдут на Сахалине
РИА Новости 21:19
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Технологии
На предприятии в Петрозаводске появилось уникальное оборудование
Все контролеры отдела главного метролога прошли курсы по настройке и калибровке нового средства измерений, а также по его применению.
Санкт-Петербургские ведомости 21:00
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 19:23
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Политика
Зеленский заявил, что готовится его личная встреча с Путиным
В интервью каналу «1+1» Зеленский рассказал о том, что второй разговор по телефону с президентом России состоялся после того, как на Донбассе погибли украинские военнослужащие.
Военное обозрение вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 13:13
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Происшествия
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Политика
Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки
Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте.
Газета.Ru 22:26
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Политика
Бюст Путина установили на острове Ольхон
Иркутск Сегодня 05:21
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29