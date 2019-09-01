Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщило агентство Associated Press. По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника.

В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

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