Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 82 километрах от необитаемого острова Бристол у берегов архипелага Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана.
Вести.Ru03 января в 11:36
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Петропавловска-Камчатского
RT на русском03 января в 13:21
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Хоккей
Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею
Обновлено в 19:56
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Космос
Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 18:02
Политика
США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot
Обновлено 03 января в 10:59
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Обновлено в 14:16
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Обновлено в 19:55
Происшествия
Люди погибли от взрыва в Мариуполе
Погибли два человека, сообщает сайт «0629». По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено в 20:12
Политика
Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Названа причина смерти Криса Кельми
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин расстался с женой
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Обновлено в 10:56
Политика
NASA отменило визит Рогозина в США
«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено в 08:19
Политика
В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»
В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено в 08:43
Наука
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков
Обновлено в 08:20
Хоккей
В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США
После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок
Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
Обновлено в 09:39
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Энергетика
На заправках «Башнефти» подорожало топливо
После последнего прошлогоднего повышения литр 92-го стоил 40 рублей 30 копеек, 95-го ATUM 43,3 рубля, 80-го 38,6. Сейчас эти цифры составляют соответственно 40,95 рубля, 44 рубля и 39,25 рубля.
Обновлено в 02:33