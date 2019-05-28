В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропортСахалин.Инфо вчера в 21:00

Из зданий эвакуированы сотрудники и пассажиры. Как сообщил соавтор ИА Sakh.com, на железнодорожной станции была обнаружена подозрительная сумка, около 11:40 на месте уже работали оперативные службы, было размотано леерное ограждение. Примерно в это же время началась эвакуация в аэровокзале.

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

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