Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропортСахалин.Инфо 21:00
Из зданий эвакуированы сотрудники и пассажиры. Как сообщил соавтор ИА Sakh.com, на железнодорожной станции была обнаружена подозрительная сумка, около 11:40 на месте уже работали оперативные службы, было размотано леерное ограждение. Примерно в это же время началась эвакуация в аэровокзале.
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Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за сообщения о «минировании»
Московский Комсомолец22:04
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