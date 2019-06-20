В «Ювентусе» объяснили, почему остановили выбор на СарриМатч ТВ 11:32

Напомним, «Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера 16 июня. В прошлом сезоне итальянец работал с «Челси». Под его руководством команда заняла третье место в АПЛ, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.

В «Ювентусе» объяснили, почему остановили выбор на Сарри

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