Экономика
В Югре с 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХМуксун.fm вчера в 04:35
Квитанции с новыми ценами югорчане получат уже в начале августа В Югре с 1 июля вырастет плата за ЖКХ. Соответствующее постановление подписано главой округа. Причем для каждого района утверждены максимальные индексы роста.
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Единоборства
Дана Уайт: Другого Конора Макгрегора уже не будет
Президент UFC Дана Уайт не верит, что среди многих бойцов, подражающий Конору Макгрегору, кто-либо станет подобной звездой.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 118-м километре трассы "Сортавала" в Приозерском районе.
Обновлено в 02:41
Космос
Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников
Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Транспорт
В России предложили повысить штрафы для нарушителей на люксовых авто
Увеличить штрафы за нарушение правил парковки для водителей дорогих машин предложили в Госдуме РФ.
Обновлено в 04:27
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Общество
Ворота при входе на территорию стадиона «Динамо» пропали
Обновлено в 01:34
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено в 03:28
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Футбол
Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»
По информации источника, на 32-летнего футболиста претендуют «Уфа» и «Сочи».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Обновлено вчера в 18:51
Авто
Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску
Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 03:42
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд
Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд.
Обновлено в 02:23