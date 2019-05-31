В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»Газета.Ru вчера в 13:18

Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова, которая ответила некорректными комментариями на жалобы жителей, получила дисциплинарное взыскание, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.

с чего всё началось

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Вскоре Иванцова извинилась за свои высказывания.

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

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