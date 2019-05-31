Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»Газета.Ru 13:18

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Вскоре Иванцова извинилась за свои высказывания.
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В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".
РИА Новости08:56

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Власти района в Югре лишили чиновницу премии за резкий ответ жителям в соцсети

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В Югре наказали чиновницу за совет жителям «поднять пятые точки»

URA.Ru10:21

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В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Газета.Ru13:18

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

РИА Новости08:56

Чиновницу в Югре уволили за совет жителям «поднять пятую точку»

Говорит Москва09:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Кино

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Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

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Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

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Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Кино

Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма

Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Общество

В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
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Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

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Обновлено в 13:00
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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Политика

Трамп поддержал Джонсона как премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании и сторонник Брекзита Борис Джонсон был бы отличной кандидатурой в кресло премьер-министра, сказал Трамп в пятницу, комментируя борьбу за лидерство в Консервативной партии накануне своего визита в королевство на следующей неделе.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Под Волгоградом показали новую машину технической разведки

По данным ЮВО, во время учебных сборов на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области была представлена бронированная машина МТР-К, которая оснащена приборами навигации, ночного видения, радиационной и химической разведки, а также беспилотным летательным аппаратом.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов

Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Время определило армейские приоритеты

Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Теннис

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Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации

Высокий уровень URI защищает их от радиации, а после облучения они замещают поражённые клетки.
Обновлено в 09:07
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Политика

Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ

Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:53
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 18:52
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