Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»Газета.Ru 13:18
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Вскоре Иванцова извинилась за свои высказывания.
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с чего всё началось
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".РИА Новости08:56
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