В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»Газета.Ru 13:18

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".

с чего всё началось

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Вскоре Иванцова извинилась за свои высказывания.

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

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