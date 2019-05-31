В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»Газета.Ru 13:18

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".

с чего всё началось

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Вскоре Иванцова извинилась за свои высказывания.

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Политика В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Единоборства Сен-Пьер завершил карьеру из-за опасений заболеть раком В моём случае наибольшие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за боёв.

Происшествия В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными «Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Общество Подвели итоги благоустройства и определили планы на летний отдых детей В заседании коллегии приняли участие глава района, заместители главы администрации района, главы городского и сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений, директора школ, начальники отделов и служб администрации района.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.

Культура Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

Космос Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.

Политика Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

Политика Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400 Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

Гаджеты Ноутбук MacBook Pro американского диджея загорелся у него на коленях Пару дней назад у американского диджея White Panda задымился его 15-дюймовый MacBook Pro.

Армия и оружие Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки» По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Кино Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.