В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»РИА Новости 08:56

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".

с чего всё началось

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.

Политика FT: Huawei выслала американских сотрудников Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.

Происшествия Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.

Армия и оружие Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.

Армия и оружие Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».

Транспорт В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках Отмечается, что помимо контроля оплаты парковки специалисты на роликовых коньках будут выявлять автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следить за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.

Гаджеты 5G-смартфон за $289 выйдет уже в июне. В итоге цена снизится до $145 Цзянь Цинь (Jian Qin), вице-президент пекинской компании, заявил, что изначально ее 5G-смартфоны будут предлагаться по цене около 280 долларов, но в итоге они подешевеют до 145 долларов.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Армия и оружие Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными В ходе проведения заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины, было обнаружено несоответствие реальной скорости с заявленными показателями.

Происшествия В Италии извергается вулкан Этна На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Политика ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.

Кино Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Здоровье СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об оказании некачественной медицинской помощи тяжелобольному ребенку из Минусинска, которая привела к резкому ухудшению состояния мальчика, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

Общество Козак поручил выделить ₽1 млрд проживающим в аварийной зоне под Пермью Жителям Березников, проживающим в зоне техногенной аварии на руднике «Уралкалия», выделят 1,037 млрд руб. на социальные выплаты.