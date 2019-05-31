В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»РИА Новости вчера в 08:56

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".

с чего всё началось

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

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