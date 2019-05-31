Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»РИА Новости вчера в 08:56
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
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с чего всё началось
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу "строить не будут".РИА Новостивчера в 08:56
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Обновлено вчера в 23:27
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В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
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Обновлено вчера в 11:06
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Политика
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Обновлено вчера в 18:30
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В России вступила в силу конвенция СНГ о совместном исследовании космоса Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в мае.
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Обновлено вчера в 19:48
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