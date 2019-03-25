Происшествия
В Югорске детское питание хранили в моргеГазета.Ru 13:08
В городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа правоохранительные органы проводят проверку в связи с информацией о том, что в местном морге хранится детское питание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Футбол
Подольски провел поединок с легендарным сумоистом
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество
Росмолодежи разрешили блокировать сайты
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».
Обновлено в 09:49
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Культура
Бондарчук призвал освободить Серебренникова
Обновлено в 08:02
Политика
Столичный суд отменил передачу мандата КПРФ Павлу Грудинину
В субботу, 23 марта, столичный суд принял решение по поводу законности передачи Павлу Грудинину депутатского мандата КПРФ, ранее принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 11:26
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Экономика
Количество туристов в Великобритании в 2018 году снизилось до 37,8 млн
Расходы туристов в Великобритании за 2018 г. сократились на 7% до 22,7 млрд фунтов стерлингов.
Обновлено в 13:47
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58