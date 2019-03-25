В Югорске детское питание хранили в моргеГазета.Ru 13:08

В городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа правоохранительные органы проводят проверку в связи с информацией о том, что в местном морге хранится детское питание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В Югорске детское питание хранили в морге

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