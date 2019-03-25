Происшествия
В Югорске детское питание хранили в моргеГазета.Ru 13:08
В городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа правоохранительные органы проводят проверку в связи с информацией о том, что в местном морге хранится детское питание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
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Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России
Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Наука
В Норвегии нашли тысячелетний «корабль мертвых»
Обновлено в 11:05
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Здоровье
В Тульской области увеличилась диагностика ранних стадий опухолей
В Тульской области увеличилась диагностика ранних стадий опухолей визуальных локализаций.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Экономика
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания Воентелеком собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Политика
VG (Норвегия): военные мускулы и экономическое бессилие Путина (VG)
Для Путина статус Крыма определен раз и навсегда.
Обновлено в 17:12
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Авто
Гибридное кросс-купе Lynk & Co 05 снова замечено на тестах
Появились новые фотографии купеобразного кроссовера Lynk & Co 05.
Обновлено в 04:40
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Трёп в WhatsApp аукнулся жителю Магадана общественными работами
Магаданский горсуд назначил жителю Магадана 250 часов исправительных работ за распространение клеветы.
Обновлено в 09:42
Политика
Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко подаст в суд на телеканал Коломойского «1+1»
Подать в суд на канал «1+1» за распространение дезинформации, наносящей ущерб чести и достоинству, решил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 17:02
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Пушков связал решение Трампа по Голанам с выборами в США
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 16:09
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света
План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
Обновлено в 16:10
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку
Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
Обновлено в 15:20