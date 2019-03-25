Происшествия

В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

РИА Новости05:37

Детское питание и каши для заболевших маленьких югорчан хранили рядом с трупами

TochkaNews.ru01:57

В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

URA.Ru07:17

В Югорске нашли три тонны детского питания в прощальном зале

Новости Югры06:27

В Югре детское питание хранилось в морге

СургутИнформТВ06:17

Власти Югры анонсировали проверки закупок и условий хранения детского питания в округе

ИА СИА-Пресс07:38

Детское питание из российского морга сняли на видео

Lenta.ru05:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова ответила хейтерам по поводу маленькой груди

Обновлено в 04:21
Экономика

Инвестпрограмма «МРСК Урала» вырастет до 13 млрд рублей в 2019 году

Инвестиционная программа "МРСК Урала" (входит в "Россети") в 2019 году вырастет до 13 млрд рублей с 8 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 04:00
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Хоккей

Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев

На 67-м году жизни умер хоккейный тренер Владимир Мариничев. Об этом сообщает пресс-служба «Атланта».
Обновлено в 08:21
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:12
Политика

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Экономика

Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин

Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве

В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Детской больнице подарят уникальные хирургические инструменты

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

35-летний спортсмен скончался во время лыжного марафона

Во время забега на 40 километров умер 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский.
Обновлено в 01:50
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о госпитализации

Якобы при падении Юрий Николаев очень сильно ударился головой, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 13:54
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве мужчина умер в здании суда

В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
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