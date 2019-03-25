Происшествия

В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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После ситуации с детским питанием в морге, в Югре проверят все смеси

Югра-ТВ10:12

Власти Югры анонсировали проверки закупок и условий хранения детского питания в округе

ИА СИА-Пресс07:38

В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

URA.Ru07:17

Депзрав Югры проверит хранение детского питания в округе

Новости Югры07:56

В Югре детское питание хранилось в морге

СургутИнформТВ06:17

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

РИА Новости05:37

Детское питание и каши для заболевших маленьких югорчан хранили рядом с трупами

TochkaNews.ru01:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

На круизном лайнере Viking Sky пострадали 25 человек

Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Главным сегодняшним анонсом Apple стала стриминговая платформа Apple TV+ с фильмами и сериалами, которая будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime Video и Hulu.
Обновлено в 15:25
Театры

Скончалась легендарный помреж театра драмы Римма Николаева

Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Космос

Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Технологии

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Спорт

Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры

Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика

Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество

Александр Костеров — о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Поморье

Практика показывает, что если к нам человек обращается, то мы и в дальнейшим с ним взаимодействует, сопровождаем его на разных стадиях, оказываем поддержку по разным направлениям.
Обновлено в 10:17
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Культура

Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

Обновлено в 07:54
Авто

Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86

Обновлено в 09:25
Финансы

«Газпром-медиа» получила годовую прибыль впервые с 2013 года

Чистая прибыль медиаподразделения «Газпромбанка», в котором консолидированы активы медиахолдинга «Газпром-медиа», составила 2,2 млрд рублей против убытка в 3,4 млрд рублей годом ранее, отмечается в годовой отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 14:19
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Теннис

Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:57
Футбол

Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
Обновлено в 11:41
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Общество

Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится

Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
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