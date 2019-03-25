В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В Югорске детское питание хранили в морге

Гаджеты Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино Главным сегодняшним анонсом Apple стала стриминговая платформа Apple TV+ с фильмами и сериалами, которая будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime Video и Hulu.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Происшествия Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.

Происшествия Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».

Технологии Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Политика Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Общество Александр Костеров — о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Поморье Практика показывает, что если к нам человек обращается, то мы и в дальнейшим с ним взаимодействует, сопровождаем его на разных стадиях, оказываем поддержку по разным направлениям.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Финансы «Газпром-медиа» получила годовую прибыль впервые с 2013 года Чистая прибыль медиаподразделения «Газпромбанка», в котором консолидированы активы медиахолдинга «Газпром-медиа», составила 2,2 млрд рублей против убытка в 3,4 млрд рублей годом ранее, отмечается в годовой отчетности банка по МСФО.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Теннис Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Футбол Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Армия и оружие Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

Общество Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.