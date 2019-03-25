Происшествия
В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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Происшествия
На круизном лайнере Viking Sky пострадали 25 человек
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Главным сегодняшним анонсом Apple стала стриминговая платформа Apple TV+ с фильмами и сериалами, которая будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime Video и Hulu.
Обновлено в 15:25
Театры
Скончалась легендарный помреж театра драмы Римма Николаева
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Происшествия
Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице
Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Космос
Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»
Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Технологии
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика
Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Александр Костеров — о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Поморье
Практика показывает, что если к нам человек обращается, то мы и в дальнейшим с ним взаимодействует, сопровождаем его на разных стадиях, оказываем поддержку по разным направлениям.
Обновлено в 10:17
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Авто
Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86
Обновлено в 09:25
Финансы
«Газпром-медиа» получила годовую прибыль впервые с 2013 года
Чистая прибыль медиаподразделения «Газпромбанка», в котором консолидированы активы медиахолдинга «Газпром-медиа», составила 2,2 млрд рублей против убытка в 3,4 млрд рублей годом ранее, отмечается в годовой отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 14:19
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Теннис
Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:57
Футбол
Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
Обновлено в 11:41
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Общество
Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится
Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34