Происшествия

В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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После ситуации с детским питанием в морге, в Югре проверят все смеси

Югра-ТВ10:12

В Югре детское питание хранилось в морге

СургутИнформТВ06:17

В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

URA.Ru07:17

Депзрав Югры проверит хранение детского питания в округе

Новости Югры07:56

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

РИА Новости05:37

Власти Югры анонсировали проверки закупок и условий хранения детского питания в округе

ИА СИА-Пресс07:38

Детское питание и каши для заболевших маленьких югорчан хранили рядом с трупами

TochkaNews.ru01:57
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Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Обновлено в 18:18
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Политика

МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Футбол

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика

На Украине подсчитали убытки от прекращения транзита газа из России

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказался в эфире телеканала «112 Украина» о том, что страна потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит газа.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Общество

Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Общество

В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров

Обновлено в 14:17
Баскетбол

«Химки» обыграли «Астану» в Лиге ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли казахстанскую "Астану" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:56
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Политика

Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Футбол

Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Общество

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт

Обновлено в 15:28
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